Spada di crociato ritrovata dopo 900 anni in fondo al mare

L'oggetto ritrovato da un sub nel mare di Israele

Una spada di un crociato ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni. Un sub israeliano, nelle acque davanti alla costa del Carmelo, ha trovato la spada che -si ritiene- sia appartenuta ad un cavaliere crociato. Il sub, Shlomi Katzin, ha consegnato il reperto alle autorità. La spada, con elsa di 30 centimetri e lama di circa un metro, era adagiata sul fondo del mare, ad una profondità di 140-150 metri.

"La spada si è conservata in perfette condizioni, è un ritrovamento bello e raro, evidentemente apparteneva ad una cavaliere crociato", ha commentato Nir Distelfeld, ispettore dell'Unità di prevenzione dei furti dell'Autorità israeliana per le antichità.

Le acque della costa del Carmelo sono ricche di tesori archeologici, grazie alle numerose calette dove le navi si rifugiavano dalla tempesta sin dall'antichità. La spada ora dovrà essere ripulita delle concrezioni marine e sottoposta ad analisi accurate.