Spadafora: "Stadi con pubblico? Difficile in questa stagione"

(Adnkronos)

"Per questa stagione è complicato vedere gli stadi con il pubblico. E' vero che le norme del Dpcm sono fino al 5 marzo, ma poi dovremo pensare alle riaperture per lo sport di base. Pensare di avere un numero elevato di persone che vanno tutte in una stessa direzione, allo stadio, è molto complicato". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Titolo V.

Nel corso della trasmissione, Spadafora si è soffermato a lungo sulla situazione politica e sulla crisi di governo: "E' vero che nessuno vuole le elezioni, ma questa che è l'ultima strada sta diventando l'unica. Quando le cose si complicato è ovvio che alla fine, al di là della buona volontà, si rischia di andare dritti alle elezioni", ha ammesso il ministro.

"Per noi Conte è un assoluto punto fermo -ha puntualizzato-, non metteremo in discussione il suo ruolo. Se poi dovesse esserci una crisi, uno scenario diverso, tutto è possibile".