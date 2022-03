Spadaro (Reckitt Hygiene): "Contro lo spreco dell'acqua è cruciale agire su consapevolezza"

Il responsabile del progetto: "Con il progetto di ‘Acqua nelle Nostre Mani’ stimoliamo il semplice gesto di non sciacquare i piatti a mano prima di metterli in lavastoviglie: è sufficiente utilizzare una semplice forchetta per rimuovere i residui di cibo. Per capire l’importanza di un gesto così semplice basti pensare che questo cambio di comportamento permette di risparmiare 38 litri d’acqua ad ogni lavaggio".