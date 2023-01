Spagna, attacco a colpi di katana in due chiese: un morto

La vittima è il sacrestano, il parroco è stato ferito insieme ad altre 3 persone. Si indaga per terrorismo

Attacco a colpi di katana in due chiese di Algeciras nel sud della Spagna. Un sacrestano è morto, altre quattro persone sono rimaste ferite tra cui il parroco che versa in gravi condizioni. Secondo quanto hanno riferito fonti giudiziarie a Europa Press la Procura nazionale spagnola ha aperto un'inchiesta per terrorismo. L'autore del gesto, che sarebbe di origine marocchina, è stato fermato. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'uomo avrebbe avuto una discussione con il parroco e lo avrebbe aggredito con una katana. L'aggressore si sarebbe spostato, poi, nella chiesa di Nuestra Señora de la Palma, la principale della città, e lì ha ucciso il sacrestano, Diego Valencia.