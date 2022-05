Spagna: le criptovalute scendono in campo

Le criptovalute scendono in campo nella Liga. L'Espanyol ha deciso che in tempi brevi inizierà ad accettare pagamenti in monete digitali, come frutto dell'accordo che il club catalano ha siglato a inizio settimana con iGaming Token Crypto Snack, il primo Token iGaming lanciato su Binance. L'intesa promette di creare un nuovo modo di interagire tra la squadra e i suoi fan e di offrire servizi inediti ai tifosi, a partire dalla possibilità di utilizzare le criptovalute all'interno dello stadio RCDE di Barcellona. Le valute accettate saranno Bitcoin, Ethereum e ovviamente il token SNACK, mentre i giocatori dell'Espanyol riporteranno il logo di Crypto Snack anche sulle proprie divise.