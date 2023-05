Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate per il 23 luglio

La Spagna celebrerà elezioni politiche anticipate il prossimo 23 luglio. Ad annunciarlo è stato il premier Pedro Sanchez dopo la sconfitta del Psoe alle elezioni amministrative di ieri che hanno visto crescere in tutto il paese le formazioni della destra.

In un discorso in televisione, Sanchez ha detto di aver comunicato al re Filippo VI, la sua decisione di "sciogliere il Parlamento e procedere alla convocazione di elezioni generali per domenica 23 luglio". Sebbene le votazioni di domenica fossero regionali e comunali, "esse hanno un significato che va oltre, ed è per questo che rimettiamo il mandato popolare", ha dichiarato. Il premier ha spiegato che la cosa migliore ora è che gli spagnoli "prendano la parola" e decidano prima del previsto. Le elezioni generali erano previste per fine anno.

I Socialisti del Psoe hanno subito una vera e propria debacle elettorale da parte del PP, perdendo sei delle nove comunità autonome che governava (Comunità Valenciana, Estremadura, Aragona, Baleari, Canarie e La Rioja) e 15 dei 22 capoluoghi di provincia.

Solo Emiliano García Page ha mantenuto la Castiglia-La Mancha con la maggioranza assoluta , mentre i socialisti potrebbero anche continuare a guidare le Asturie, con il sostegno di IU e Podemos, e la Navarra, dove María Chivite cercherà il sostegno degli suo attuali alleati.