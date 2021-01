Sparatoria a Phoenix, ci sono feriti

(Adnkronos)

Una sparatoria si è verificata oggi a Phoenix, in Arizona, tra la 24esima strada e University Drive. Lo riporta il canale Abc15, affiliato all'Abc, che cita fonti del Dipartimento di Polizia di Phoenix, che sta indagando sull'accaduto. La polizia è stata allertata intorno alle 5 di mattina, ora locale, per colpi di arma da fuoco esplosi nella zona. Sarebbero state individuate più persone colpite, che sono state trasportate in ospedale, secondo fonti del Fire Department di Phoenix