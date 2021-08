Sparatoria a Plymouth, ci sono vittime

La polizia è stata chiamata per un "grave incidente con armi da fuoco" nell'area di Keyham. Un membro locale del Parlamento: "Non si tratta di terrorismo, l'autore in fuga"

E' di diverse persone uccise il bilancio di una sparatoria a Plymouth, nell'Inghilterra sud-occidentale. La polizia è stata chiamata per "un grave incidente con armi da fuoco" nell'area di Keyham intorno alle 18. "L'area è stata transennata e la polizia ritiene che la situazione sia contenuta", hanno precisato fonti di polizia.

Luke Pollard, membro locale del Parlamento, ha scritto su Facebook: "Sembra ci sia stata una situazione molto seria a Keyham. Ognuno stia al sicuro, dentro casa e segua le indicazioni della polizia. Per piacere, evitate speculazioni e non condividete immagini di nessuna vittima".

Un altro deputato, Johnny Mercer, ha scritto su Twitter: "Serio e tragico incidente a Plymouth. Seguite le istruzioni della polizia e non postate notizie non verificate o speculazioni sui social media".

Ancora incerto il numero delle vittime. Johnny Mercer, membro locale del Parlamento, ha precisato su Twitter che l'accaduto "non è collegato con il terrorismo, così come non lo è il sospetto autore, in fuga".