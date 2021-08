Sparatoria a Plymouth, uccide 5 persone e poi si suicida

Un uomo a Plymouth ha ucciso a colpi di arma da fuoco cinque persone, tra le quali una bambina di cinque anni, e poi si è tolto la vita. Vi sono anche dei feriti. La polizia britannica sottolinea che "non si tratta di terrorismo" e si segue la pista della violenza familiare. Quattro vittime sono rimaste uccise sul colpo, mentre la quinta vittima, una donna, è morta in ospedale.

Johnny Mercer, il deputato tories dell'area, ha twittato riguardo "al grave e tragico incidente a Plymouth: per favore obbedite alle istruzioni della polizia - ha detto alla cittadinanza - e non postate sui social media voci non confermate. Non si tratta di terrorismo - ha ribadito - e non vi è un sospetto in fuga, rimanete calmi".

L'autore della strage è un 23enne. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'uomo ha iniziato la sua strage in una casa di Biddick Drive, dove ha ucciso quelli che sembrano essere membri della sua famiglia. Poi è uscito iniziando a sparare all'impazzata contro i passanti per strada, e in un vicino parco.