Sparatoria a Scampia, 39enne muore in ospedale

(Adnkronos)

E' morto in ospedale il 39enne Vincenzo De Luca, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli. De Luca era stato trasportato all'ospedale Cardarelli. L'agguato è avvenuto all'interno di un circolo ricreativo in via Anna Maria Ortese, nell'area cosiddetta '33'. Il 39enne era riverso a terra, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Stella.