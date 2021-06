Sparatoria ad Ardea, chi è l'assassino

Si chiama Andrea Pignani, il 34enne che questa mattina, colto da un raptus, ha ucciso due fratellini di 5 e 10 anni e un 74enne. L'uomo, dopo l'omicidio, si è barricato in casa per oltre tre ore e si è suicidato. Quando i carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale hanno fatto irruzione nella villetta lo hanno trovato morto in camera da letto.

Ingegnere informatico, il giovane avrebbe utilizzato secondo quanto apprende l'Adnkronos l'arma del padre, morto nel 2020, che faceva la guardia giurata. La segnalazione dell'arma non era stata fatta, però, dal figlio ai carabinieri di Tor San Lorenzo come avrebbe dovuto, dopo la perdita del padre.

Non era la prima volta che il 34enne dava in escandescenza. A maggio del 2020 aveva minacciato la madre con un coltello. In quel caso, a quanto apprende l'Adnkronos, l'uomo fu sottoposto a un Tso, ma a parte quell'episodio non risultano segnalazioni di patologie psichiatriche a suo carico. Secondo quanto riferito oggi dalla madre, il figlio sarebbe uscito dall’ospedale il giorno dopo.