Sparatoria in South Carolina, 5 morti: uccisi anche due bambini

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in South Carolina, dove in un'abitazione sono state uccise cinque persone, tra le quali due bambini. Le vittime sono Robert e Babara Lesslie, di 70 a 69 anni, insieme ad i loro nipotini ed un uomo di 39 anni che lavorava nella loro casa. Una sesta persona è rimasta ferita nella sparatoria e le sue condizioni sono descritte come gravi. Le autorità, che hanno perlustrato la zona con elicotteri e droni, hanno reso noto di aver catturato un sospetto, ma non sono stati dati ancora ulteriori dettagli. Precisando che non si ritiene che vi sia più pericolo per la comunità, le autorità hanno reso noto che daranno al più presto maggiori informazioni.

L'attacco è l'ultimo di una serie di sparatorie che negli Stati Uniti hanno riacceso il dibattito sul controllo delle armi ed oggi è atteso l'annuncio da parte di Joe Biden di sei azioni esecutive per il controllo della vendita delle armi.