Sparatoria Nashville, l'irruzione di Audrey Hale nella scuola - Video

La polizia di Nashville ha diffuso un video di sorveglianza della scuola che ritrae Audrey Hale, autrice della sparatoria di Nashville. La 28enne, ex studentessa dell'istituto e laureata da un anno, ha ucciso sei persone tra cui tre bambini. Nel filmato si vede mentre imbraccia un fucile d'assalto e, con indosso pantaloni mimetici e un berretto rosso, si aggira per la Covenant school.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ