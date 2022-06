Sparatoria Oslo, oggi nella cattedrale la cerimonia per le vittime

Si terrà oggi nella cattedrale di Oslo la cerimonia commemorativa delle vittime dell'attacco, avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, quando un 42enne norvegese di origini iraniane ha sparato in più luoghi, tra i quali un popolare bar gay, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 21. Il servizio di intelligence norvegese ritiene che la sparatoria sia un attacco terroristico islamista.

Il principe ereditario norvegese Haakon e la principessa ereditaria Mette-Marit presenzieranno alla cerimonia insieme al primo ministro Jonas Gahr Støre, ha riferito l'emittente televisiva NRK.

Il nightclub London Pub - obiettivo principale degli attacchi - è un ritrovo popolare per le persone Lgbt+ a Oslo dal 1979. Sul suo sito web il club si descrive come un luogo con "un'atmosfera assolutamente unica. Qui ognuno può essere se stesso ed essere accettato per questo". Molti erano lì venerdì sera e nelle prime ore di sabato, in vista di un'enorme parata del Pride prevista per ieri dopo essere stata cancellata negli ultimi due anni a causa della pandemia. La parata del Pride di Oslo è stata nuovamente cancellata ieri mattina alla luce degli attacchi e sarà riprogrammata per una data successiva.