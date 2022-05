Sparatoria Texas, lo sfogo di Kerr: "Ora basta" - Video

“Quando sarà abbastanza?”. Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, prima della partita poi persa sul campo del Dallas Mavericks in gara 4 della finale di Western Conference, in un lungo e emozionato intervento sulla strage compiuta da un 18enne in una scuola elementare di Uvalde, in Texas.

Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nella sparatoria alla Robb Elementary School. Il sospetto autore della strage, identificato come Salvador Ramos, è morto. Secondo le autorità, il giovane ha inoltre fatto fuoco contro la nonna prima della sparatoria di massa: la donna rimane ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il 18enne, secondo i media Usa era armato con una pistola e un fucile.