Sparatoria tra italiani a Ibiza, cosa è successo alla festa

Sono descritte ancora come gravissime le condizioni di Antonio Amore, il 28enne originario di Napoli, rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato durante una festa organizzata in una villa a Santa Eularia a Ibiza. E' originario di Napoli anche l'uomo ricercato dagli investigatori spagnoli come responsabile della sparatoria, il 33enne Michele Guadagno, secondo quanto riporta oggi il Mattino.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita degli inquirenti, la sparatoria è scoppiata dopo le due di notte, quando una coppia è arrivata nella villa dove era in corso una festa organizzata in violazione delle norme anti Covid vigenti sull'isola. E' scoppiata una lite e l'uomo ha esploso diversi colpi contro il giovane rimasto gravemente ferito, colpito da sei colpi alla testa ed alla gamba. Un terzo italiano, di 35 anni, è rimasto ferito in modo lieve.

Secondo quanto riporta il giornale locale Periodico de Ibiza l'uomo ricercato dalla Guardi Civil ha precedenti. Gli inquirenti stanno seguendo diverse piste per ricostruire il movente, ma quella più accreditata sembra essere quella di una lite per motivi di gelosia. Il giornale locale riporta anche che Amore è residente a Ibiza dove svolge attività di trader di cripto monete, in particolare Bitcoin e negli ultimi mesi aveva organizzato, insieme all'altro italiano aggredito, diverse feste come quella dell'altra notte in violazione delle regole anti Covid.