Si è costituito alla Guardia Civil l'italiano ricercato per la sparatoria ad Ibiza in cui, nella notte tra venerdì e sabato, è rimasto ferito in modo gravissimo il 28enne Antonio Amore. Secondo quanto riporta il giornale locale Periodico di Ibiza, citando fonti investigative, Michele G., di 33 anni, si è consegnato oggi a mezzogiorno alle autorità che da ieri stavano conducendo una serrata caccia all'uomo.

