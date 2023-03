(dall'inviata Silvia Mancinelli)- "Mio nipote ieri pomeriggio è uscito come sempre con gli amici, era tranquillo". Lo dice all'Adnkronos Cinzia, nonna di Thomas Bricca, il 18enne colpito alla testa da un proiettile esploso da due ragazzi in sella a un motorino al centro di Alatri. "Sono sotto choc" aggiunge prima di richiudersi la porta di casa alle spalle. Sulla panchina, in giardino, un paio di scarpe da ginnastica: "Sono le sue", dice la nonna.