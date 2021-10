Spari contro auto a Tor Bella Monaca, indagano i pm della Dda

Nel fascicolo aperto in procura a Roma si procede per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso

Indagano i pm della Dda di Roma sui colpi di pistola esplosi sabato sera in strada contro un'auto nel quartiere di Tor Bella Monaca. Nel fascicolo aperto in procura si procede per le ipotesi di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo di armi. A bordo dell'auto raggiunta dai colpi, una Mercedes bianca, c'erano quattro persone rimaste illese. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli. A condurre le indagini gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia Ilaria Calo’. La sparatoria, secondo quanto si apprende, sarebbero da ricondurre a contrapposizioni all’interno delle piazze di spaccio.