Spari contro bar a Tivoli: un ferito

Un ferito in una sparatoria a Tivoli, in provincia di Roma. Erano poco prima delle quattro di notte quando due persone sono entrate in un bar di via Tiburtina, disturbando i presenti. Dopo pochi minuti sono usciti e uno dei due ha estratto una pistola, sparando verso il locale. Un uomo che si trovava nel bar è rimasto ferito a una gamba. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita.

Il ferito, un marocchino di 25 anni, si trovava all'interno del bar al civico 231 di via Tiburtina quando uno dei uomini ha aperto il fuoco, dall'esterno del locale, sparando quattro colpi di pistola. Sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli per rintracciare i due uomini che si sono allontanati a bordo di uno scooter.