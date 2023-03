Spark Business District di Milano Santa Giulia 100% certificato Leed

Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo del nuovo distretto Spark Business District a Milano Santa Giulia, annuncia di aver ottenuto la certificazione Leed Gold V4.1 O+M (Operations and Mantainance) Existing Buildings per gli edifici Building 1 e Building 2 del complesso Sky e Leed Platinum Cs per l’edificio Spark 2 completando così la certificazione dell’intero distretto che sorge accanto alla stazione di Rogoredo.

Le certificazioni ottenute vanno ad aggiungersi ad altri tre prestigiosi riconoscimenti del sistema di valutazione di performance energetica e ambientale degli edifici più utilizzato al mondo creato dal U.S. Green Building Council (Usgbc). La certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) rappresenta un riconoscimento internazionale di eccellenza: lo Spark Business District ha ottenuto tra i massimi livelli di certificazione per tutti gli edifici inseriti nel distretto (Spark 1, Spark 2 e i 3 edifici afferenti al complesso Sky), nonché la certificazione di quartiere Leed Neighbourhood per Msg Lego.