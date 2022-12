Spazi fluidi grazie ad aperture che giocano con la luce.

Come i portoncini Infinity della linea Tenvis di Oknoplast.

MILANO, 5 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Spazi delimitati, ma interconnessi. La percezione della propria abitazione come luogo raccolto e intimo non vieta di poter giocare con elementi di arredo che creano fluidità tra i singoli ambienti, aprendosi anche all'esterno. Una continuità visiva tra gli spazi resa possibile, in primis, dalla luminosità, che dev'essere generosa ma morbida.

Nella nuova proposta di portoncini in alluminio Infinity Tenvis di Oknoplast è la stessa luce che oltrepassa le barriere architettoniche ed entra con gentilezza in casa, nell'idea sempre più condivisa di abitazione che vive di connessione con l'ambiente e la natura circostanti.

La linea Infinity è caratterizzata da sottili inserti in vetro obliqui che regalano luminosi giochi geometrici e irradiano l'ingresso di casa – solitamente buio - di luce naturale e calore.

Come tutte le proposte in alluminio Tenvis di Oknoplast, anche Infinity è dotata di lastre molto spesse che garantiscono assoluta robustezza alla struttura, il cui profilo misura appena 75 mm.

Il rivestimento termico in polistirene estruso XPS che vi si trova all'interno garantisce un'elevata resistenza al fuoco e migliora il risparmio energetico della casa (UW = 0,85 W/m2K).

Tutti i portoncini in alluminio Tenvis sono disponibili in una vasta gamma di finiture che attingono da tutti i colori della gamma RAL e che rispondono alle specifiche esigenze abitative, anche bicolore se richiesto dallo stile della facciata.

Inoltre, sono accessoriati con una chiusura automatica che consente di bloccare l'anta in tre punti, senza utilizzare la chiave, con una rosetta ad anello che protegge ulteriormente dai tentativi di scasso e sono integrabili con gli innovativi sistemi di Smart Home – apertura tramite smartphone, telecomando o lettore di impronta digitale -.

