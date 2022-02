Spazio, Arianespace pronta a primo lancio del 2022: il 10 porta in orbita 34 satelliti OneWeb

Arianespace si prepara al primo lancio del 2022 ed il 10 febbraio porterà in orbita con vettore Soyuz altri 34 satelliti della costellazione One Web. Dopo il successo del lancio del telescopio spaziale Webb della Nasa, il 25 dicembre scorso con un Ariane 5, Arianespace torna al centro spaziale della Guiana francese e con la prossima missione supererà i 100 satelliti lanciati su un vettore Soyuz dal Guiana Space Center mentre la flotta di OneWeb sarà portata a 428 satelliti in Low Earth Orbit.

Il lancio è in programma per il 10 febbraio alle 15:09 ora locale (le 18:09 Utc) con un volo Soyuz VS27 di Arianespace e segnerà il primo lancio dell'anno per il fornitore di servizi di lancio europeo. Eseguito dal Soyuz Launch Complex (Els) a Sinnamary, nella Guyana francese, il volo VS27 porterà 34 dei satelliti di OneWeb in un'orbita quasi polare a un'altitudine di 450 chilometri. La durata totale della missione sarà di 3 ore e 33 minuti e includerà nove separazioni di satelliti, dopodiché i satelliti si alzeranno successivamente alla loro orbita operativa.