Spazio: Caraveo, 'Space economy migliora congiuntura geopolitica'**

L'impulso alla Space Economy arrivato dai due italiani, ormai scomparsi, l'economista Andrea Sommariva e l'astrofisico linceo Giovanni Bignami, "ha portato la space economy all'attenzione del mondo universitario e del mondo industriale che, invece, era abituato alla space economy classica - quali le Tlc e l'Osservazione della Terra - mentre con loro c'è stata una visione: si è guardato al di là". A sottolinearlo all'Adnkronos è stata l'astrofisica Patrizia Caraveo, a margine del suo intervento oggi al "See Lab Annual Event 2022", la quarta conferenza annuale dello Space Economy Evolution Laboratory (See Lab) di Sda Bocconi, oggi a Milano, all'Auditorium Grande di Via Sarfatti. La visione di una nuova Space Economy, ha spiegato Caraveo, è "non solo utilizzi immediatidelle attività spaziali che migliorano la vita di tutti, ma uno sguardo al futuro per migliorare la congiuntura geopolitica mondiale immettendo risorse che vengono da altri corpi celesti".

"Sappiamo noi tutti - ha argomentato Caraveo- che andiamo incontro a ristrettezze di alcun metalli indispensabili per l'elettonica, le terre rare che sono appunto metalli fondamentali per l'elettronica. Sulla Terra la nazione che ne detiene la maggior parte è la Cina, se ne trovano anche in Africa ma sempre sotto controllo cinese". In una nuova ottica di Space Economy, ha proseguito la scienziata dell'Inaf, "l'idea è di fare una raccolta di Terre rare che si trovano su asteroidi particolarmente ricchi di questi materiali. Prendere le terre rare sulla Terra significa infatti inquinare molto, dunque si può guardare agli asteroidi". Certo, ha evidenziato Caraveo, "se è vero che si spende molto per imparare a estrarre terre rare dagli asteroidi c'è però anche il vantaggio di non inquinare ulteriormente il nostro pianeta".

"Lo spazio, oltre a dare ispirazione alla scienza e a fare sviluppare nuove tecnologie, può essere quindi anche una risorsa economica diretta che può aiutare a stabilizzare le crisi di mancanza di materie prime, crisi che, chi guarda al futuro, teme arriveranno. Quindi lo spazio si rivela anche una visione verso il futuro della nostra economia" aggiunge infine Caraveo. (di Andreana d'Aquino)