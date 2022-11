Spazio: Casini (Asas Confindustria), 'entusiasmo per cambio passo Urso'

"Entusiasmo per il cambio di rotta imposto dal Ministro Adolfo Urso ai lavori della ministeriale Esa aperta oggi a Parigi: affermare che l’Italia difenderà le Pmi e’ un passo in avanti perché nessuno prima si era espresso in tale senso e quindi come rappresentati della parti interessate approviamo, però serve oltre alla individuazione dell’obiettivo generale anche la messa in atto di tattiche finalizzate alla protezione e sviluppo delle PMI della filiera spazio". A dichiararlo è Silvano Casini, presidente di Asas Confidustria. "La ministeriale Esa - sottolinea- e’ uno dei più importati strumenti di politica spaziale e li ci aspettiamo che vengano istituiti tavoli per la calibrazione delle ricadute sulle aziende, Asas aveva in tal senso promosso iniziative, confronti e dibattiti nelle ultime settimane e la risposta del Governo e’ arrivata forte e chiara".