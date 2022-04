Spazio, Cristoforetti e il Crew 4 in volo verso la Iss

E' ormai in volo verso la Stazione Spaziale Internazionale l'astronauta italiana dell'Esa Samantha Cristoforetti che raggiungerà la Iss questa notte verso le 2,15 con l'equipaggio Crew 4 della navicella Dragon Freedom di Space X. Cristoforetti è ormai nello spazio, fuori dall'atmosfera terrestre e sta viaggiano con i suoi colleghi astronauti: il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines e la specialista di missione Jessica Watkins. Samantha è partita questa mattina dal Kennedy Space Center in Florida con un Falcon 9 alle 9,52 ora italiana. Il volo sta procedendo in maniera nominale e, una volta raggiunta la Iss, il portellone della navetta Dragon si aprirà dopo circa 90 minuti dall'attracco alla Stazione spaziale.