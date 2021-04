Spazio, da Asi e Tas 16 idee per vivere sulla Luna

Sedici idee per capire come l'uomo potrà vivere sulla Luna. Thales Alenia Space ha annunciato di avere per questo recentemente siglato con l’Agenzia Spaziale Italiana un contratto per lo studio di fattibilità di 16 idee progettuali, sia sulla superficie che in orbita lunare, con l’obiettivo di costruire le basi per una futura presenza umana sulla Luna. La joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) spiega che l'iniziativa Asi si colloca nel quadro di una collaborazione strategica con la Nasa nell’ambito del programma di Esplorazione Artemis che guarda all’orbita e alla superficie lunare come nuovo traguardo per l’esplorazione umana dello spazio.

Thales Alenia Space riferisce che i risultati di questi studi potranno contribuire a tracciare una roadmap per la partecipazione Italiana al Programma Lunare promuovendo nel contesto spaziale internazionale 'Il sistema Italia' come uno dei protagonisti principali per lo sviluppo di una economia lunare sostenibile. Tra gli elementi che verranno studiati, particolare interesse è rivolto allo Shelter, un modulo abitabile per la superficie lunare, con funzione di rifugio pressurizzato per gli astronauti in caso di emergenza ed elemento iniziale per le attività di esplorazione umana della superficie del nostro satellite naturale. Verrà anche studiato un sistema di telecomunicazioni lunari per facilitare le comunicazioni fra i vari elementi costituenti la base lunare, il Gateway e la Terra.

Inoltre, verrà valutata la fattibilità di elementi pressurizzati di superficie, come un laboratorio lunare per esperimenti scientifici, elementi pressurizzati per il Gateway come una cupola vetrata di nuova generazione che possa permettere l’osservazione della Luna, della Terra e dello spazio profondo e un modulo abitale per gli astronauti. Thales Alenia Space ricorda che verranno considerati sistemi di trasporto per l’esplorazione della superficie lunare da parte degli astronauti o per il trasporto di sistemi per il Gateway e la superficie lunare o anche un rover automatizzato per la raccolta e il trasporto delle materie prime. Tra le infrastrutture di supporto alla futura base lunare si considererà anche un Lunar Data Centre che possa supportare la gestione di grandi dati e la capacità di calcolo di esperimenti sulla superficie lunare e un impianto di generazione e distribuzione di potenza.

Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente, guiderà una compagine industriale alla quale prenderanno parte eccellenze italiane, anche di comparti non legati tradizionalmente allo Spazio: Aiko, Altec, Argotec, Design Gang, Enel, Fondazione Amaldi, Leonardo, Merlo, Nanoracks Europe, Pieco, Prima Additive , Gascom, Stellantis, Telespazio e Value Partners. "Thales Alenia Space è al centro di un approccio di cross fertilization in cui l’intera filiera spaziale e non, di grandi, piccole e medie imprese collaborerà alla realizzazione di uno studio allo scopo di analizzare gli elementi fondamentali per l’esplorazione Lunare a 360 gradi con l’obiettivo di promuovere e supportare il sistema Italia nel mondo in linea con la visione strategica dell’ Agenzia Spaziale Italiana" afferma Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia

Comparini sottolinea che "per Thales Alenia Space l’innovazione è l’elemento chiave per mantenere e rafforzare la competitività ed indirizzare nuove sfide e questo contratto è un esempio di come attraverso iniziative di sviluppo di tecnologie abilitanti, si favoriscono opportunità provenienti da altri settori, valorizzandone sinergicamente i risultati". La partecipazione al programma Artemis rappresenta per Thales Alenia Space "un grande valore strategico". Dopo l’orbita bassa terrestre e l’orbita lunare, il focus mondiale si sposta sullo sviluppo dei moduli di superficie lunare: "è questa una nuova sfida che apre la strada a collaborazioni intergovernative e commerciali che si protrarranno per i prossimi 30 anni" evidenzia la joint venture.