Iceberg gigante si stacca in Antartide, Esa: "E' 5 volte più grande di Malta"

Si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt dell'Antartide l'iceberg gigante la cui crepa aveva iniziato ad aprirsi nel 2012. A vedere il distacco sono stati i satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus dell'Esa. L'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che le immagini satellitari confermano che un enorme iceberg, circa cinque volte più grande di Malta, si è finalmente distaccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt dell'Antartide.

L'Esa ha riferito che il nuovo berg, stimato in circa 1550 chilometri quadrati e con uno spessore di circa 150 metri, ha ceduto quando la crepa, nota come Chasm-1, si è estesa completamente verso nord, recidendo la parte occidentale della piattaforma di ghiaccio.

La crepa che ha provocato il distacco dell'iceberg era stata rilevata per la prima volta nel 2012 dopo essere rimasta inattiva per alcuni decenni. Dopo diversi anni in cui la massa di ghiaccio è rimasta come 'aggrappata' alla piattaforma Brunt adesso i dati delle immagini delle missioni Copernicus Sentinel hanno confermato 'visivamente l'evento del parto', ha annunciato l'Esa.