Spazio, lanciatore cinese in rientro sorvola l'Italia: "Rischio impatto remoto"

La Protezione Civile monitora il rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore Prc-Cz5B, quattro le regioni sorvolate

Tra le 8 e le 10 del mattino ora italiana, nell'ambito della finestra di tempo stimata per il rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore cinese Prc-Cz5B, "sono previsti 4 sorvoli del territorio italiano generati da due orbite, che andranno ad interessare le regioni Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria". A segnalarlo è il Dipartimento della Protezione Civile a valle del tavolo tecnico che monitora le operazioni a cui partecipa l'Agenzia Spaziale Italiana. "Non è quindi ancora completamente possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio" aggiunge il Dipartimento della Protezione Civile.

Il monitoraggio del rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore cinese è partito stamani. Alla riunione, hanno preso parte, oltre all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), un membro dell’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentanti del ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della Difesa - Covi e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione di Protezione civile della Conferenza delle Regioni.

Il Dipartimento spiega che successivamente, nonostante la bassa possibilità che uno o più frammenti del lanciatore possano colpire il nostro Paese, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha informato sull’evoluzione dello scenario atteso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale, nonché le Regioni interessate.