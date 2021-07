Spazio, l'Esa punta su Avio per il nuovo Vega E

L'Esa aumenterà ulteriormente la competitività e la sostenibilità ambientale del sistema di lancio europeo Vega oltre il 2025. Con questo obiettivo, l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato oggi la firma di un contratto con Avio in Italia per la versione E del Vega. Il contratto, del valore di 118,8 milioni di euro, è stato firmato presso lo stabilimento dell'Esa a Frascati, in Italia, da Daniel Neuenschwander, Direttore del trasporto spaziale dell'Esa, e da Giulio Ranzo, Ceo di Avio.

Il lanciatore europeo Vega opera dallo spazioporto europeo nella Guyana francese per lanciare satelliti leggeri su una o più orbite in un singolo lancio e questo contratto, ha sottolineato l'Esa, "porta Vega un ulteriore passo avanti segnando l'inizio di una nuova fase nello sviluppo di un veicolo di Vega-E for Evolution che farà ampio uso di elementi costitutivi Vega-C". L'Esa ha indicato che la chiave per raggiungere questi obiettivi "è l'uso di nuove tecnologie per uno stadio superiore completamente nuovo, caratterizzato da un nuovo motore a combustibile liquido a basso costo".

L'obiettivo dell'Esa con il Vega-E è aumentare ulteriormente la competitività e le prestazioni di Vega-C il cui primo volo è previsto nel 2022 aumentandone la sua flessibilità in termini di massa e volume del carico utile e riducendo i costi del servizio di lancio e, a livello globale, il costo di lancio al chilo offerto sul mercato. "Lo stadio superiore di Vega-E sostituirà il motore a propellente solido Zefiro 9 di terzo stadio e il quarto stadio Avum superiore dell'attuale configurazione Vega. Ciò avrà un effetto benefico su prestazioni e costi" ha spiegato Renato Lafranconi, responsabile dei programmi Vega dell'Esa.

"Il contratto firmato oggi - ha detto l'mministratore delegato di Avio Giulio Ranzo - è espressione della grande fiducia che l’Agenzia Spaziale Europea continua ad avere in Avio e nelle sue capacità." Per Ranzo "sono fondi molto importanti che ci permettono, a pochi mesi dal lancio di qualifica del nuovo vettore Vega C previsto nel 2022, di guardare avanti e di lavorare al rivoluzionario lanciatore Vega E che volerà nei prossimi anni e che sarà ancora più competitivo e attento alle esigenze ambientali. Infatti, a Perdasdefogu, in Sardegna, abbiamo da poco ultimato la nostra nuova Space Propulsion Test Facility, l’impianto tecnologico dove effettueremo, entro la fine dell’anno, la prova del nuovo stadio superiore criogenico M10 alimentato a metano e ossigeno liquidi".

In particolare, Vega-E avrà tre stadi a differenza di Vega-C che ne ha quattro. Due stadi saranno derivati ​​da Vega-C: il motore a razzo solido P120C di primo stadio che fornisce la spinta al decollo e il motore a razzo solido Zefiro-40 di secondo stadio. Il nuovo terzo stadio è lo stadio superiore criogenico ossigeno-metano liquido che è il cuore dello sviluppo di Vega-E. Lo stadio superiore di Vega-E migliorerà la flessibilità della missione attraverso il suo nuovo motore a ciclo di espansione M10 con capacità di riaccensione multipla. Il gruppo della camera di spinta stampata in 3D a grandezza naturale dell'M10 ha superato la sua prima serie di test di cottura a caldo lo scorso anno, che hanno anche qualificato nuovi metodi di produzione efficienti.

"La riduzione delle emissioni e dei rifiuti di combustione rende l'introduzione del motore M10 un ulteriore miglioramento della sostenibilità ambientale che è un fattore trainante per il futuro di Vega" ha aggiunto Adriana Sirbi, Vega Evolution Preparation Manager presso l'Esa. Industrie e università di undici paesi sono coinvolte nella preparazione del sistema di lancio Vega-E e contribuiranno al successo di questo razzo europeo. Il primo contraente, Avio, con i partner definirà ulteriormente il sistema di lancio e i suoi sottosistemi, nonché il progetto preliminare della piattaforma di lancio Vega-E e dell'infrastruttura associata allo spazioporto europeo nella Guyana francese.