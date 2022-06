Spazio, Mattarella si è collegato con Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione internazionale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è collegato, nel pomeriggio dal Quirinale, con l'astronauta ESA, Samantha Cristoforetti. L’astronauta italiana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), partecipa, tra le altre attività, nell’ambito della missione Minerva - partita lo scorso aprile dal Kennedy space center della Nasa a Cape Canaveral, (Florida) - a una serie di esperimenti scientifici e di dimostrazioni tecnologiche per conto dell’Agenzia spaziale europea, di quella statunitense e dell’Agenzia spaziale italiana. Erano presenti il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega per l’aerospazio, Vittorio Colao, il Direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher, e il Presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia.