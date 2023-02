Spazio: presentato da Capri-Campus primo Mba ad indirizzo 'Space Domain Awareness'

L’U.S. Space Command ha ospitato le rappresentanze di sette nazioni aderenti alla “Combined Space Operation (CSpO) Initiative” per la conferenza del 6-10 febbraio 2023. In contemporanea in Capri è stato presentato dal Capri Campus (www.capri-campus.it) uno specifico programma di formazione incentrato su “Informazione, Innovazione ed Intelligence – Controllo del Dominio Spaziale” patrocinato da ordini professionali e articolazioni specialistiche di Confindustria nazionale.

Esperti di USA, Regno Unito, Canada, Australia, New Zealand, Germania e Francia, si sono incontrati per esplorare le aree di azione e per sostenere liberta dell’ accesso allo spazio, ottimizzare le risorse, rafforzare le missioni di resilienza attraverso una forza multinazionale. La discussione si è incentrata sulla necessità di implementare l’intelligence e lo scambio di informazioni, rafforzare e standardizzare le procedure del comando multinazionale e la struttura di controllo ed espandere il ventaglio di missioni.

“La conferenza si è dimostrata un eccellente forum per i membri della CSpO per discutere le forme di cooperazione e realizzare operazioni spaziali multilaterali” ha dichiarato il generale di brigata dell’ esercito Paul Tedman, deputy director dell’ U.S. Space Command’s strategy, plans, and policy directorate.

Come parte della discussione le rappresentanze USSPACECOM hanno illustrato lo stato della operazione “Olympic Defender” che dimostra le capacità di azioni multilaterali coordina gli sforzi di ottimizzazione di operazioni spaziali fra U.S., U.K., Canada e Australia. Lo scopo della operazione è rafforzare la deterrenza contro attori ostili e di ridurre la perdita di residui orbitanti intorno alla terra. USSPACECOM intende lavorare con gli alleati e partners per integrare il potere militare spaziale lavorando per realizzare operazioni multi-dominio per prevenire aggressioni, difendere gli interessi nazionali e quando necessario neutralizzare i pericoli.

L’iniziativa di Capri Campus, scuola estiva di MBA presieduta da Domenico Quirico, segue una conferenza internazionale sulla intelligenza artificiale dello scorso giugno ed una serie di workshop realizzati presso il CUFA dello Stato Maggiore Difesa in Roma. Il Master (MBA) di Capri Campus intende, nella cornice della attività annunciate da parte delle forze spaziali dei paesi occidentali, studiare, analizzare e formare gli specialisti del settore pubblico e privato dello spazio, con particolare riferimento ai capitani di industria cui sono affidate le capacità di crescita del nostro paese, particolare attenzione sarà rivolta al ruolo dei piccoli e medi imprenditori capaci di risolvere i problemi e le sfide della nuova corsa allo spazio.

“Auspichiamo una partecipazione italiana alla forza multilaterale spaziale ed alla comunità di intelligence spaziale” ha dichiarato Mario Scaramella che presiede la Faculty ed insegna alla Security University della Virginia ed al Master MARTE della Università di Bergamo, l’ Italia ha grandi capacità ed ha scritto la storia dello spazio, penso al primo satellite italiano che seguì quelli americano e sovietico ed alla leadership in molti ambiti della industria europea, Capri e la Campania possono essere uno dei centri della “space domain awareness” e della industria di settore.