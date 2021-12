Spazio, pronto al decollo il telescopio Ixpe della Nasa

E' pronto al decollo il satellite della Nasa Ixpe-Imaging X-ray Polarimetry Explorer che partirà dal Kennedy Space Center in Florida il prossimo 9 dicembre, alle 07.00 ora italiana, e sarà una nuova missione che vede il coinvolgimento diretto dell’Asi con l’Agenzia statunitense. L'Agenzia Spaziale Italiana spiega che si tratta di una missione che fa parte del programma spaziale Smex - Small Explorer della Nasa sulla quale sono installati 3 telescopi con rivelatori in grado di misurare la polarizzazione nei raggi X emessi da sorgenti cosmiche. I rivelatori finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana e sviluppati da un team di scienziati italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), "hanno una sensibilità di due ordini di grandezza migliori del polarimetro nei raggi X a bordo di Orbiting Solar Observatory (Oso-8), una missione operativa tra fine anni '60 e inizio anni '70. Il team italiano ha fin dagli anni '70 una lunga esperienza in rivelatori per misure di polarizzazione nei raggi X" spiega l'Asi.

Gli scienziati di Asi, Infn e Inaf spiegano che "Ixpe aprirà una nuova 'finestra' astrofisica i cui principali obiettivi saranno lo studio dei nuclei galattici attivi (Agn), microquasars, pulsar e pulsar wind nebulae, magnetar, binarie nei raggi X, resti di supernova e centro galattico sotto la lente della polarimetria". Ixep inoltre "fornirà misure contemporanee di polarizzazione, variabilità spettrale e sarà in grad o anche per la prima volta di fornire immagini delle sorgenti cosmiche in polarimetria, permettendo così di studiare la geometria e i processi fisici di emissione di radiazione e accelerazione di particelle, in ambienti con campi magnetici e gravitazionali estremi". Il satellite sarà lanciato con il vettore Falcon 9 e avrà un’orbita circolare a 540 chilometri di altezza e 0 gradi d’inclinazione.

Ad accendere un faro sulla missione del telescopio spaziale Ixpe saranno il presidente Asi Giorgio Saccoccia, il presidente Inaf, Marco Tavani, presidente Infn Antonio Zoccoli che venerdì prossimo 3 dicembre (dalle 9,30) apriranno una overview online sulla missione e sul ruolo italiano. Barbara Negri, Responsabile Volo umano e strumentazione scientifica di Asi parlerà del ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana con Imma Donnarumma, Ixpe Project Scientist per Asi. La scienza di Ixpe sarà invece descritta da Paolo Soffitta Italian Principal Investigator e scienziato dell'Inaf e da Luca Baldini, Italian Co-Principal Investigator e scienziato dell'Infn. Il ruolo dell’industria sarà invece spiegato da Paolo Lorenzi Head of scientific instruments pre-developments di Ohb.