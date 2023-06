Spazio, si è insediato il nuovo presidente dell'Asi Teodoro Valente

Si è insediato il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e con la nomina del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana sono stati designati anche i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia. Il nuovo presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, si è insediato nella sede centrale dell'Agenzia, a Roma. La designazione era stata proposta dal Comint, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nei giorni scorsi.

Esperto di materiali polimerici e compositi e nanotecnologie, Teodoro Valente assume l’incarico di presidente dopo la conclusione del mandato quadriennale di Giorgio Saccoccia, terminato a inizio maggio. Il nuovo numero uno di ASI vanta una lunga esperienza nel settore accademico. Dopo aver conseguito una laurea in ingegneria meccanica all'Università La Sapienza di Roma, ha ricoperto per diversi anni la carica di professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso lo stesso ateneo romano, di cui è anche stato nominato prorettore. Valente è stato anche direttore dell'Istituto per i Polimeri, compositi e biomateriali del CNR e ha prestato servizio presso la Direzione ricerca e sviluppo della Commissione Ue e nel settore privato.

Con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana sono stati nominati anche i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia: Giuseppe Basini, Marica Branchesi, Stefano Gualandris, Marco Lisi, Luisa Riccardi e Elda Turco Bulgherini