Fondazione Bracco lavora per promuovere l’empowerment femminile in molti ambiti, da quello scientifico delle materie Stem, a quello filosofico, fino a quello sportivo. Per portare avanti questo impegno, la Fondazione ha promosso il progetto ‘#100esperte per lo sport’, che vuole dar voce e visibilità all’expertise femminile nello sport. L’iniziativa è stata presentata oggi alla presenza, tra gli altri, di Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, di Andrea Varnier, Amministratore delegato de...