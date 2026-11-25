Report Fnopi-Sant’Anna: 'competenti ma pochi infermieri per media Ocse, tanti over 40'
'Solo il 40% dei professionisti si ritiene molto o completamente valorizzato nel proprio lavoro'
'Solo il 40% dei professionisti si ritiene molto o completamente valorizzato nel proprio lavoro'
'Empatici e disponibili, trattano con rispetto e dignità i pazienti sostenendone il percorso di cura e guarigione'
'Circa 6 su 10 vorrebbero un professionista di riferimento per la famiglia e visite a domicilio o videochiamate'
"La seconda edizione focalizza per la prima volta sulle realtà territoriali"