Anemia falciforme e talassemia, paziente: "La ricerca ha riscritto la mia storia"
La testimonianza di Shrika, 'una cura che non esisteva fino a pochi anni fa oggi è una possibilità concreta'
Malattie rare, al via campagna 5x1000 Fondazione San Matteo Pavia
La testimonianza di Shrika, 'una cura che non esisteva fino a pochi anni fa oggi è una possibilità concreta'
Il trattamento di ultimissima generazione “ripara” le cellule del paziente. Una tecnica resa possibile dai progressi della ricerca.
'5xmille sostiene il lavoro di 100 giovani ricercatori che contribuiscono al progresso'