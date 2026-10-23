Milano, 80° congresso degli anestesisti-rianimatori Siaarti

Icare 2026, oltre i confini di cura l'80° congresso di anestesisti-rianimatori Siaarti
La presidente Bignami, 'avere sempre orizzonti e obiettivi, alle istituzioni chiediamo un percorso di benessere per il medico'
La presidente Bignami, 'avere sempre orizzonti e obiettivi, alle istituzioni chiediamo un percorso di benessere per il medico'
La presidente, 'spazio all’ascolto e sessioni con percorsi clinici per rappresentare tutte le aree della nostra disciplina'
Il vicepresidente di anestesisti e rianimatori, 'in paziente della tragedia di Crans-Montana superata insufficienza respiratoria potenzialmente fatale'
'Tra i casi concreti, la rottura del collo del femore e la gestione del paziente tossicodipendente'