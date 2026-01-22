Transizione digitale e Ia, Assirevi fa il punto su processi aziendali e attività di revisione

Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore
La monografia 'Gli impatti dell’evoluzione tecnologica sull’attività di revisione' presentata a Milano dall'Associazione italiana delle società di revisione legale
All’incontro organizzato a Milano dall’Associazione ricorda: "Elemento umano resti centrale"
"Avere un revisore capace di utilizzare consapevolmente le tecnologie vuol dire essere maggiormente credibili nei confronti del cliente e del mercato”
Il Coo all’evento a Milano:"Investiamo su nuove skills"
"La trasparenza del mercato oggi non si basa solo su quello che viene comunicato, ma anche sull'affidabilità dei dati che sostengono la comunicazione. Avere un processo di revisione solido, maturo e profondo, che attraverso l'utilizzo della tecnologia analizza in maniera mirata i dati di bilancio per...
"Le competenze oggi richieste al revisore sono sia quelle tradizionali - di tipo economico, giuridico e contabile - sia quelle incentrate sull'analisi dei sistemi informativi, dei processi e dei dati". Queste skills sono "anche quelle su cui le società di revisione stanno investendo". A dirlo Giusepp...