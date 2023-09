Aids, a Iseo (Brescia) il Summer Camp Icona Xt

“Un progetto come quello di Icona Xt è sicuramente estremamente utile per tutti i colleghi giovani che, come me, hanno interesse ad occuparsi di Hiv in Italia perché consente di incrementare il nostro network con altri centri e ci forma su quale deve essere la metodologia corretta da adottare per disegnare degli studi clinici”. Lo ha detto il dirigente medico dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, Andrea Giacomelli, a margine della giornata di chiusura del summer camp Icona Xt, con la quale culmina...