'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagia
Il progetto è promosso da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri clinici Nemo
Configure properly the default template.
Il progetto è promosso da Aisla e Slafood con il contributo scientifico dei Centri clinici Nemo
"Nostro impegno al fianco della comunità Sla passa attraverso la ricerca scientifica e progetti di informazione e sensibilizzazione, fondamentali per aumentare la conoscenza della malattia"
"Il Cibo una sfida per le persone con la Sla. Nella serie in 3 puntate Mais, Catia, e Stefano, partendo dai loro cibi preferiti, raccontano passioni, difficoltà e sogni che vanno oltre questa malattia. Trasformando così il cibo da ostacolo a esempio di coraggio". "L'impegno di Zambon al fianco della ...