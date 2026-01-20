Milano, un evento per ridefinire il modo di vivere e consumare l’acqua

Acqua, il futuro è smart: Culligan presenta Purity e Smart Modernity
Il lancio avviene in occasione di un evento dedicato presso Areapergolesi
All’evento per il lancio di nuove tecnologie: “Filtrazione, monitoraggio e servizio proattivo”
All’evento ‘L’acqua del futuro è smart’: “Trasformiamo l’acqua in una esperienza migliore per i consumatori”
All’evento ‘L’acqua del futuro è smart’: “sfatare il mito che l’acqua calcarea faccia venire i calcoli”
"I consumatori chiedono sempre più trasparenza, affidabilità e responsabilità alle aziende. Culligan si è sempre posta, e continuerà a porsi, come facilitatore del cambiamento, creando cultura dell'acqua e mettendo a disposizione informazioni chiare, supportate da evidenze scientifiche e che aiutino ...
"Il tema del calcare rappresenta uno dei problemi più diffusi, ma spesso sottovalutati. Non si tratta solo degli effetti visibili, come le incrostazioni sui lavandini o vetri della doccia, ma di conseguenze più profonde e potenzialmente costose, come i danni e le rotture degli elettrodomestici. Smart...
"I sistemi di trattamento dell'acqua possono risolvere tutti i problemi legati all'eventuale inquinamento. Quelli installati al punto d'uso, ossia al rubinetto, vengono utilizzati principalmente per migliorare le caratteristiche organolettiche dell'acqua tuttavia, grazie all'adozione di particolari e...