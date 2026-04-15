'Il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese', a Roma 49°assemblea ADSI

Dimore storiche da patrimonio a risorsa economica, a Roma assemblea Asdi
La 49esima Assemblea dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”
La 49esima Assemblea dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”
Le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo alla 49esima Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
“Le dimore storiche sono 46mila in tutta la nostra nazione e rappresentano un presidio culturale, economico e occupazionale. Ci definiamo il museo più grande e diffuso d’Italia, perché questi luoghi sono veri presidi sui territori, in particolare nelle aree interne.” Queste le parole di Maria Pace Od...
“L’Italia è la nazione della bellezza e dobbiamo saperla rappresentare per attrarre ancora più turisti. Abbiamo dimore storiche straordinarie e c’è chi le cura. Oggi, però, l’economia è cambiata e le istituzioni devono essere vicine anche alla proprietà privata, affinché queste realtà possano essere ...