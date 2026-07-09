Sicilia, da Adsp del mare di Sicilia occidentale i dati dell'impatto Ets sui biglietti

Autorità portuale Palermo, 'Ets costa oltre 30 mln, rischio accentui costo insularità'
Effetto immediato potrebbe essere aumento medio del 15% prezzi biglietti
Effetto immediato potrebbe essere aumento medio del 15% prezzi biglietti
Uno studio commissionato dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale evidenzia il forte impatto economico del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) sui collegamenti marittimi tra la Sicilia e la terraferma. I costi aggiuntivi stimati ammontano a circa 20 m...