Alzheimer, importanza degli anticorpi monoclonali

Alzheimer, neurologo Filippi: "Anti-amiloide parzialmente disponibili in Italia"
"In attesa della rimborabilità, vie alternative per l’accesso ai trattamenti indicati nelle fasi iniziali della patologia"
"In attesa della rimborabilità, vie alternative per l’accesso ai trattamenti indicati nelle fasi iniziali della patologia"
"Necessario individuare correttamente i pazienti che possono beneficiare dei trattamenti trasformativi"
"Possono rallentare il decorso malattia di 2 anni - Fondamentale individuare pazienti in cui sono più efficaci"
In Europa gli anticorpi monoclonali donanemab e lecanemab hanno ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in numerosi paesi e il via libera dell' Ema - Agenzia europea per i medicinali, ma la rimborsabilità dei farmaci, in Italia, continua a dipendere in via esclusiva dalla valutazione de...
"Il vantaggio che noi abbiamo in questo momento da questi farmaci è quello sempre più consistente del guadagno temporale di 2 anni sul decorso della malattia. Questo ha un significato molto forte dal punto di vista anche dei costi sociali, economici, istituzionali di presa in carico e di gestione del...