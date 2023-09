Lo stabilimento di San Giovanni Teatino (Ch) di Angelini Technologies e Fameccanica è il cuore pulsante della multinazionale, che ha sedi anche in Cina a Shanghai e negli Usa, a West Chester Ohio. Il sito in provincia di Chieti occupa 34mila metri quadrati. Qui ci sono 530 dei 600 dipendenti che l’azienda ha in Italia; oltre 200 sono ingegneri e si occupano di ricerca e sviluppo, di progettazione hardware e software e di produzione. Il 70% dei lavoratori è abruzzese.