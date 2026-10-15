Il futuro delle cure reumatologiche, evento Apmarr a Roma

Malattie reumatologiche, Apmarr: "La medicina avanza, le fragilità restano"
Oggi al ministero della Salute confronto tra Istituzioni, società scientifiche, clinici e associazioni pazienti per discutere le sfide dell'assistenza reumatologica
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Celano: "Non siamo la nostra malattia, viviamo con una patologia e abbiamo diritti che devono essere rispettati"
"La sanità territoriale può migliorare la diagnosi e le cure"
"La finestra terapeutica dura pochi mesi, servono percorsi rapidi tra territorio e centri specialistici"