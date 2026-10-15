A Milano la V edizione di 'Armundia Talkinn'

Tech, Berghella (Armundia Group): "Serve scendere in profondità per gestire la complessità"
"Tecnologia non è più un collo di bottiglia, ma occorre rimettere in discussione i processi di partenza"
"Tecnologia non è più un collo di bottiglia, ma occorre rimettere in discussione i processi di partenza"
"Italiani sottoassicurati, assicurazione non è vista come risposta immediata a gestione dei rischi"
‘Innovazione sia a beneficio anche del consumatore, non solo del mercato’
"Nei patrimoni complessi valore consulente rimane fondamentale"
"Nel nuovo mondo tecnologico che stiamo vivendo oggi con la cosiddetta intelligenza artificiale di frontiera sono presenti sistemi in grado di individuare in modo molto rapido le vulnerabilità dei sistemi informatici. Questo è un problema rilevante perché la velocità degli attacchi aumenta in modo co...
"Il passaggio generazionale è un processo molto complicato e conosciamo molto bene le difficoltà di trasferire non solo la propria ricchezza, ma anche tutta la propria eredità, in generale, ai propri figli e nipoti. Noi come assicuratori, ci rendiamo conto che questo è un processo che richiede un'att...
"In questa edizione dell'Armundia Talkin, 'Into the Deep' è proprio la necessità di andare in profondità. Dopo anni nei quali il mondo dell'intermediazione bancari e assicurativi si sono concentrati su ciò che deve rendere la journey del cliente attraverso app e strumenti di relazione molto più vicin...
"Per modernizzare una banca nata digitale bisogna partire dal presupposto che in questi vent'anni abbiamo avuto due rivoluzioni, quella digitale e quella dell'intelligenza ufficiale, che sta arrivando. E' molto semplice: nella misura in cui una banca effettivamente sia riuscita a fare il suo percorso...
"Costruire una norma che possa da un lato spingere verso l'innovazione e dall'altro garantire quelle tutele proprie dell'insieme valoriale normativo dell'Unione europea, è un goal molto ambizioso. Tuttavia, ci si può riuscire rendendosi conto che la tecnologia è molto veloce e che richiede un approcc...