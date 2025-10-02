Roma, focus Assogasliquidi su energia e ambiente nei nuovi scenari internazionali

Energia, industria Gpl-Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie"
La richiesta: eliminare i bandi nel trasporto leggero e pesante e nel riscaldamento domestico
La richiesta: eliminare i bandi nel trasporto leggero e pesante e nel riscaldamento domestico
"Stiamo affrontando insieme nuovi scenari nazionali, europei e globali"
"Dobbiamo pretendere che i proventi Ets vengano reinvestiti nei settori che li generano"
L'Inviato Speciale per il Cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea di Assogasliquidi-Federchimica, introduce il concetto di "inclusività tecnologica"