Ue, studio: da Ets2 fino a 280 euro in più per auto e 600 euro per riscaldamento
Assogasliquidi, con proventi sostenere consumatori e crescita biocarburanti
Assogasliquidi, con proventi sostenere consumatori e crescita biocarburanti
in un video-messaggio in occasione dell'evento 'Gpl e le sue soluzioni rinnovabili a servizio del consumatore'
Il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione ETS2, la cui entrata in vigore è prevista dal 2027 con effetti dal 2028, avrà un impatto significativo su trasporto stradale, riscaldamento domestico e industrie off-grid. E' quanto emerso a Palazzo Giustiniani, a Roma, durante l'incontro d...
"L'ETS2 partirà a pieno regime nel 2028, non più nel 2027 e questo ci darà più tempo per prepararci. E' uno dei risultati ottenuti in Europa, dove abbiamo chiesto flessibilità e semplificazione. Saràun passaggio graduale anche grazie al Fondo Sociale per il clima. La transizione ecologica ed energeti...
"Il GPL risulta una soluzione economica e anche vantaggiosa rispetto alle altre alternative. Ci aspettiamo un graduale inserimento delle nuove normative. Cercheremo soluzioni alternative equilibrate da un punto di vista ambientale oltre che sociale e ci impegniamo a collaborare con le istituzioni per...
"Lo studio analizza l'impatto dell'ETS2 sul mercato del GPL, con particolare attenzione sul trasporto leggero, il residenziale off grid e l'industriale. Emerge che ci saranno nuovi costi per il consumatore finale. Il GPL rimane una soluzione competitiva a livello economico, il BioGPL è poco diffuso e...